Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Pakistanlı mevkidaşı ile kıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Pakistanlı mevkidaşı ile kıldı

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Pakistanlı mevkidaşı Arif Alvi ile kıldı.

14.02.2020 12:48 | Son Güncelleme: 14.02.2020 12:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Pakistanlı mevkidaşı ile kıldı

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bulunan , cuma namazını Pakistanlı mevkidaşı Arif Alvi ile kıldı.


Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Milli Meclisi ve Senatosu ortak oturumunun ardından cuma namazını Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile birlikte kıldı. - İSLAMABAD

Kaynak: İHA
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