Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Pakistan Cumhurbaşkanlığı mescidinde kıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Pakistan Cumhurbaşkanlığı mescidinde kıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Pakistan Cumhurbaşkanlığı mescidinde kıldı.

14.02.2020 13:02 | Son Güncelleme: 14.02.2020 13:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Pakistan Cumhurbaşkanlığı mescidinde kıldı

Türkiye Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Cumhurbaşkanlığı mescidinde kıldı.

Pakistan'daki temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile cuma namazını Cumhurbaşkanlığı mescidinde kıldı. Erdoğan, daha sonra Türkiye-Pakistan İş Forumu'na katılmak üzere Cumhurbaşkanlığından ayrıldı.

Kaynak: AA
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