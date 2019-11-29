Cumhurbaşkanı erdoğan cuma namazını mimar sinan cami'sinde kıldı
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Cumhurbaşkanı erdoğan cuma namazını mimar sinan cami'sinde kıldı

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL-DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Ataşehir Mimar Sinan Camisi'nde kıldı.

29.11.2019 15:18 | Son Güncelleme: 29.11.2019 15:23
Cumhurbaşkanı erdoğan cuma namazını mimar sinan cami'sinde kıldı

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL-DHA

Cumhurbaşkanı , Cuma namazını Ataşehir Mimar Sinan Camisi'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak, Ataşehir'deki Mimar Sinan Camisi'ne geçti. Burada cuma namazını kılan Erdoğan'a, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da eşlik etti. Cami çıkışında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile bir süre konuşan Erdoğan daha sonra, Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi Temel Atma törenine katılmak üzere Maltepe'ye geçti.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Cumhurbaşkanı erdoğan cuma namazını mimar sinan cami'sinde kıldı
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