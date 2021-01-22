Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldı

22.01.2021 14:11 | Son Güncelleme: 22.01.2021 14:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan öğle saatlerinde Çengelköy'deki Kerem Aydınlar Camisi'ne geldi.

Burada cuma namazını kılan Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de eşlik etti.

Cuma namazının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Erdoğan, daha sonra Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berk Özkan

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