CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CUMA NAMAZINI KEREM AYDINLAR CAMİİ'NDE KILDI
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CUMA NAMAZINI KEREM AYDINLAR CAMİİ'NDE KILDI

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazını Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü'nün yanında bulunan Kerem Aydınlar Camii'nde kıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CUMA NAMAZINI KEREM AYDINLAR CAMİİ'NDE KILDI
26.06.2020 13:59 | Son Güncelleme: 26.06.2020 14:04
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazını Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü'nün yanında bulunan Kerem Aydınlar Camii'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan öğlen saati Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak Kerem Aydınlar Cami'ne geçti. Erdoğan ve yanındakilerin cami çıkışında maske taktığı görüldü. Erdoğan buradan Vahdettin Köşkü'ne geçti. Cuma namazında Erdoğan'a Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak eşlik etti.

- İstanbul

Kaynak: DHA

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