Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını Kerem Aydınlar Caminde kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını Kerem Aydınlar Caminde kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını Kerem Aydınlar Caminde kıldıİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazını Kerem Aydınlar Caminde kıldı.

02.11.2019 01:29

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını Kerem Aydınlar Caminde kıldı

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazını Kerem Aydınlar Caminde kıldı. Namazın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazını Çengelköy'deki Kerem Aydınlar Caminde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan namazın ardından camideki vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra yürüyerek Vahdettin Köşkü'ne gitti.

Kaynak: İHA

VİDEO: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını Kerem Aydınlar Caminde kıldı
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