Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını İçmeler Merkez Camii'nde kıldı - Haberler
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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını İçmeler Merkez Camii'nde kıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Tuzla'da bulunan İçmeler Merkez Camii'nde kıldı.

TUZLA, İSTANBUL (İHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Tuzla'da bulunan İçmeler Merkez Camii'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın namazın ardından Tuzla'daki İstanbul Denizcilik Tersanesi'nde Test ve Eğitim Gemisi TCG Ufuk'un hizmete giriş törenine katılması bekleniyor.

(Metin Başar-İHA)

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını İçmeler Merkez Camii'nde kıldı

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını İçmeler Merkez Camii'nde kıldı

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını İçmeler Merkez Camii'nde kıldı

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 Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını İçmeler Merkez Camisi'nde kıldı

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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