Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını İçmeler Merkez Camii'nde kıldı
Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Tuzla'da bulunan İçmeler Merkez Camii'nde kıldı.
TUZLA, İSTANBUL (İHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Tuzla'da bulunan İçmeler Merkez Camii'nde kıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın namazın ardından Tuzla'daki İstanbul Denizcilik Tersanesi'nde Test ve Eğitim Gemisi TCG Ufuk'un hizmete giriş törenine katılması bekleniyor.
(Metin Başar-İHA)