Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı

AA / Berk Özkan - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı.

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Hz. Ali Camisi'ne geçti.

Burada cuma namazını kılan Erdoğan, daha sonra Engelli Öğretmen Ataması ve Engelsiz Vizyon 2030 Tanıtım Toplantısı'na katılmak üzere Haliç Kongre Merkezi'ne gitti.

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