Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı

11.12.2020 14:05 | Son Güncelleme: 11.12.2020 14:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'ne geçti.

Burada cuma namazını kılan Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berk Özkan

İlgili Haberler

Erzurum'da cuma namazı spor salonlarında kılındı
Erzurum'da cuma namazı spor salonlarında kılındı
- BAE'de 8,5 ay sonra ilk cuma namazı kılındı
- BAE'de 8,5 ay sonra ilk cuma namazı kılındı
Spor salonunda cuma namazı kılındı
Spor salonunda cuma namazı kılındı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Hulusi Akar Lütfi Elvan İlham Aliyev Mustafa Destici
Magazin Başak Dizer Demet Akalın Acun Ilıcalı Farah Zeynep Abdullah
Spor Samatta Samet Aybaba Ali Palabıyık Mauricio Lemos İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız İlaç Samsun Pfizer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 14:10:51. #1.15#
title