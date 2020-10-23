Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı

23.10.2020 13:59 | Son Güncelleme: 23.10.2020 14:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan, Hz. Ali Camisi'ne geçti.

Burada cuma namazını kılan Erdoğan'a, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak eşlik etti.

Erdoğan, cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Öte yandan basın açıklaması öncesinde gazetecilere maske ve siperlik dağıtıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berk Özkan

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