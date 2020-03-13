Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı.

Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'ne geçti.

Burada cuma namazını kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen eşlik etti.

Cuma namazının ardından Karacaahmet Mezarlığına geçen Erdoğan, annesi Tenzile ve babası Ahmet Erdoğan'ın kabirlerini ziyaret ederek, dua okudu.

Kaynak: AA