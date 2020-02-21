Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı

21.02.2020 15:24 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:24

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı.

Erdoğan, cuma namazı için Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Hz. Ali Camisi'ne geçti.

Burada cuma namazını kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da eşlik etti.

Erdoğan, namazın ardından bazı vatandaşlarla sohbet etti.

Kaynak: AA