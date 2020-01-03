: Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı

03.01.2020 14:29 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:30

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı için Kısıklı'daki konutundan Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'ne geçti.

Erdoğan'a, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da eşlik etti.

Kaynak: AA

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