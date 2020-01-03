Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı
Haberler » Güncel » Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı - Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı.

03.01.2020 14:18 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı

, cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı için Kısıklı'daki konutundan Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'ne geçti.

Erdoğan'a, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da eşlik etti.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler