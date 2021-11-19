Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Hz. Ali Camii'nde kıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'da bulunan Hz. Ali Camii'nde kıldı.
ÜSKÜDAR, İSTANBUL (İHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'da bulunan Hz. Ali Camii'nde kıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan namazın ardından Vahdettin Köşkü'ne geçti. - İSTANBUL
Karamollaoğlu'ndan koltuk kriziyle ilgili yeni açıklama: Ben teklifi kabul etseydim kriz yaşanmazdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üstü kapalı Lütfü Elvan eleştirisine Ahmet Davutoğlu'ndan sert tepki
Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'ın "50+1 dışında anlattıkları gerçeği yansıtmıyor" sözlerine yanıt: Ne söylemişim de doğru değil
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet