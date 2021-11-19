Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Hz. Ali Camii'nde kıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Hz. Ali Camii'nde kıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Hz. Ali Camii'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'da bulunan Hz. Ali Camii'nde kıldı.

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (İHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'da bulunan Hz. Ali Camii'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan namazın ardından Vahdettin Köşkü'ne geçti. - İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Hz. Ali Camii'nde kıldı

Karamollaoğlu'ndan koltuk kriziyle ilgili yeni açıklama: Ben teklifi kabul etseydim kriz yaşanmazdı

Karamollaoğlu'ndan koltuk kriziyle ilgili yeni açıklama: Ben teklifi kabul etseydim kriz yaşanmazdı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üstü kapalı Lütfü Elvan eleştirisine Ahmet Davutoğlu'ndan sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üstü kapalı Lütfü Elvan eleştirisine Ahmet Davutoğlu'ndan sert tepki

 Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'ın '50+1 dışında anlattıkları gerçeği yansıtmıyor' sözlerine yanıt: Ne söylemişim de doğru değil

Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'ın "50+1 dışında anlattıkları gerçeği yansıtmıyor" sözlerine yanıt: Ne söylemişim de doğru değil

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
title