CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CUMA NAMAZINI HZ. ALİ CAMİİ'NDE KILDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Hz. Ali Camii'nde kıldı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Hz. Ali Camii'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak, Hz. Ali Camii'ne geçti. Erdoğan burada cuma namazını kıldıktan sonra Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ne geçti.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı