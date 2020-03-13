Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazını Hz. Ali Camii'nde kıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazını Hz. Ali Camii'nde kıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Hz. Ali Camii'nde kıldı.
13.03.2020 15:09 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazını Hz. Ali Camii'nde kıldı
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Hz. Ali Camii'nde kıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını kılmak üzere Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan namazın ardından camiden ayrıldı.
Kaynak: İHA
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