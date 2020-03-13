Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazını Hz. Ali Camii'nde kıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Hz. Ali Camii'nde kıldı.
13.03.2020 15:01 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:01
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Hz. Ali Camii'nde kıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını kılmak üzere Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan namazın ardından camiden ayrıldı.
(Metin Başar/İHA)
Kaynak: İHA
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