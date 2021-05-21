Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Fatih Camisi'nde kıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Fatih Camisi'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Fatih Camisi'nde kıldı
Anadolu Ajansı / Berk Özkan - Haberler | Güncel

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Fatih Camisi'nde kıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Fatih Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Habipler Kavşağı-Hasdal Kavşağı Açılış Töreni'ne katıldı.

Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Camisi'ne geçerek burada cuma namazını kıldı.

Erdoğan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berk Özkan

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