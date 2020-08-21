CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CUMA NAMAZINI EYÜPSULTAN CAMİİ'NDE KILDI 2
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CUMA NAMAZINI EYÜPSULTAN CAMİİ'NDE KILDI 2

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CUMA NAMAZINI EYÜPSULTAN CAMİİ'NDE KILDI 2 (aktüel görüntüler)Gülseli KENARLI- Murat SOLAK - Harun UYANIK- Cemal YURTTAŞ - İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Eyüpsultan Camii'ne kıldı.

21.08.2020 17:22 | Son Güncelleme: 21.08.2020 17:30

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CUMA NAMAZINI EYÜPSULTAN CAMİİ'NDE KILDI 2 (aktüel görüntüler)

Gülseli KENARLI- Murat SOLAK - Harun UYANIK- Cemal YURTTAŞ - İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Eyüpsultan Camii'ne kıldı.

Erdoğan saat 13.00 sıralarında Kısıklı'daki konutundan çıktı. Erdoğan, cuma namazı için Eyüpsultan Camii'ne geçti. Erdoğan'a cuma namazında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti.

Erdoğan cami çıkışında vatandaşları selamladı. Erdoğan, kendisine plastik güvercin gösteren ve 'Yerli ve milli" diyen bir vatandaşla konuştu. Erdoğan plastik güvercine imza attı. Erdoğan'ın buradan açıklama yapmak üzere Dolmabahçe Ofise geçti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CUMA NAMAZINI EYÜPSULTAN CAMİİ'NDE KILDI 2

Kaynak: DHA

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