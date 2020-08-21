Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma Namazını Eyüpsultan Camii'nde kıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma Namazını Eyüpsultan Camii'nde kıldı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı için Eyüpsultan Camii'ne geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma Namazını Eyüpsultan Camii'nde kıldı
21.08.2020 14:28 | Son Güncelleme: 21.08.2020 14:50
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı için Eyüpsultan Camii'ne geldi.

Erdoğan saat 13.00 sıralarında Kısıklı'daki konutundan çıktı. Erdoğan, cuma namazı için Eyüpsultan Camii'ne geçti. Erdoğan'a cuma namazında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti. Erdoğan cami çıkışında vatandaşları selamladı. Erdoğan, kendisine plastik güvercin gösteren ve "Yerli ve milli" diyen bir vatandaşla konuştu. Erdoğan plastik güvercine imza attı.Erdoğan'ın buradan açıklama yapmak üzere Dolmabahçe Ofise geçti.

 


- İstanbul

Kaynak: DHA

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