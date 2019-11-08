Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Eyüpsultan Camii'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Eyüpsultan Camii'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Eyüpsultan Camii'nde kıldı Erdoğan, AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'nun annesinin cenaze törenine katıldıİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Eyüpsultan Camii'nde kıldı.

08.11.2019 22:19 | Son Güncelleme: 08.11.2019 22:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Eyüpsultan Camii'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Eyüpsultan Camii'nde kıldı

Erdoğan, Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'nun annesinin cenaze törenine katıldı

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı , cuma namazını Eyüpsultan Camii'nde kıldı. Erdoğan, cuma namazının ardından AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun annesinin cenaze törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Eyüpsultan Camii'nde kıldı. Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım eşlik etti. Erdoğan cuma namazının ardından AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun annesi Nevin Akbaşoğlu'nun cenaze törenine katıldı. Cenaze töreninde kısa bir dua okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra tabutu bir süre omuzladı.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Eyüpsultan Camii'nde kıldı
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