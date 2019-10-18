Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Dolmabahçe'de kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Dolmabahçe'de kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Dolmabahçe'de bulunan Bezm-i Alem Valide Sultan Camii'nde kıldı.

18.10.2019 13:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Dolmabahçe'de kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Dolmabahçe'de bulunan Bezm-i Alem Valide Sultan Camii'nde kıldı. Erdoğan, namazın ardından vatandaşlarla sohbet etti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kılmak üzere Dolmabahçe'de bulunan Bezm-i Alem Valide Sultan Camii'ne geldi. Burada cuma namazını kılan Erdoğan daha sonra vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşların Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdiği görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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