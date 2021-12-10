Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Beşiktaş'taki Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkeleri Parlamento Birliği (İSİPAB) 16. Konferansı'na katıldı. Daha sonra Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami çıkışında vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

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