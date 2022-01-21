CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CUMA NAMAZINI ÇAMLICA CAMİİ'NDE KILDI

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Şu anda hastanelerimizde doluluk oranı da böyle anlatıldığı zannedildiği gibi değil" dedi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Şu anda hastanelerimizde doluluk oranı da böyle anlatıldığı zannedildiği gibi değil" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'da bulunan Çamlıca Camii'nde kıldı. Erdoğan cuma namazının ardından Çamlıca Camii'nde yapımı devam eden İslam Medeniyetleri Müzesi'ni gezdi. Erdoğan'a Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya eşlik etti.

RUSYA-UKRAYNA GERİLİMİ

OMİCRON

"Yani böyle bir durumdayız. Dolayısıyla buradan da endişemiz yok. Ama her geçen gün bence daha iyiye gidiyoruz. Fakat biraz vatandaşlarımızın da dikkatli olması önemli, malum, maske mesafe, temizlik kurallara dikkat etmemiz isabetli olur. Ondan sonra 'niye böyle oldu?' dememek lazım. Biz bundan dolayı da tabii üzüntülüyüz. Elimizden gelen tüm tedbirleri alıyoruz, almaya da devam edeceğiz."

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri