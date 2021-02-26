Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Büyük Selimiye Camisi'nde kıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Büyük Selimiye Camisi'nde kıldı

26.02.2021 15:01 | Son Güncelleme: 26.02.2021 15:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Büyük Selimiye Camisi'nde kıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Büyük Selimiye Camisi'nde kıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Büyük Selimiye Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak Büyük Selimiye Camisi'ne geçti.

Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Mustafa Demir ve Ahmet Hamdi Çamlı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ile Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen eşlik etti.

Cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, Üsküdar'daki Nevmekan Selimiye'yi ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berk Özkan

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