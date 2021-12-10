Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını Bezm-i Alem Valide Sultan Camii'nde kıldı - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını Bezm-i Alem Valide Sultan Camii'nde kıldı

AA / Melik Fırat Yücel - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Beşiktaş'taki Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Beşiktaş'taki Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkeleri Parlamento Birliği (İSİPAB) 16. Konferansı'na katıldı.

Daha sonra Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'ne geçerek cuma namazını kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını Bezm-i Alem Valide Sultan Camii'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını Bezm-i Alem Valide Sultan Camii'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını Bezm-i Alem Valide Sultan Camii'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'nde kıldı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile telefonda görüştü

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefonda görüştü.

AA / Melik Fırat Yücel - Son Dakika Haberleri

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