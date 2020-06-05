Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Beştepe Millet Camisi'nde kıldı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Beştepe Millet Camisi'nde kıldı.
05.06.2020 13:41 | Son Güncelleme: 05.06.2020 13:41
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Beştepe Millet Camisi'nde kıldı.
Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki toplu ibadet kısıtlamasının kaldırılmasının ardından, cuma namazını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Beştepe Millet Camisi'nde eda etti.
Kaynak: AA