Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı
12.03.2021 15:18 | Son Güncelleme: 12.03.2021 15:25
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Ali Camiinde kıldığı cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Ali Camiinde kıldığı cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Melik Fırat Yücel