Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı

12.03.2021 15:18 | Son Güncelleme: 12.03.2021 15:25

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Ali Camiinde kıldığı cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Ali Camiinde kıldığı cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melik Fırat Yücel

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