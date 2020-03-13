Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı için Hz. Ali Camii'nde
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı için Üsküdar'da bulunan Hz. Ali Camii'ne geldi.
13.03.2020 14:12 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:12
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı için Üsküdar'da bulunan Hz. Ali Camii'ne geldi.
- İstanbul
Özel kıyafetler giyen Üsküdar Belediyesi ekipleri sabah saatlerinde caminin içinde ve çevresinde özel solüsyonlarla dezenfekte çalışması yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kısıklı'daki evinden çıkarak cuma namazı için camiye geldi.
- İstanbul
Kaynak: DHA