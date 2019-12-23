Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cuma günü 'Türkiye'nin Otomobili Projesi'nin tanıtım törenine katılacağız
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cuma günü 'Türkiye'nin Otomobili Projesi'nin tanıtım törenine katılacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cuma günü inşallah 'Türkiye'nin Otomobili Projesi'nin tanıtım törenine katılacağız."

23.12.2019 14:05 | Son Güncelleme: 23.12.2019 14:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cuma günü 'Türkiye'nin Otomobili Projesi'nin tanıtım törenine katılacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cuma günü inşallah ''nin Otomobili Projesi'nin tanıtım törenine katılacağız."


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Kaynak: Euronews.com

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