Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cuma günü bir müjde vereceğiz, yeni bir dönem açılacak"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cuma günü bir müjde vereceğiz, yeni bir dönem açılacak" -"Yarın malum Perşembe. Ardından Cuma. İnşallah Cuma günü tüm milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağımızı tahmin ediyor ve buna inanıyorum.
19.08.2020 16:17 | Son Güncelleme: 19.08.2020 17:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cuma günü bir müjde vereceğiz, yeni bir dönem açılacak"
-"Yarın malum Perşembe. Ardından Cuma. İnşallah Cuma günü tüm milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağımızı tahmin ediyor ve buna inanıyorum. Şu anda bu müjdenin hayalleri rüyası içindeyiz"
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'nde konuştu.
Kaynak: İHA