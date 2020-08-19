Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cuma günü bir müjde vereceğiz, yeni bir dönem açılacak"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cuma günü bir müjde vereceğiz, yeni bir dönem açılacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cuma günü bir müjde vereceğiz, yeni bir dönem açılacak" -"Yarın malum Perşembe. Ardından Cuma. İnşallah Cuma günü tüm milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağımızı tahmin ediyor ve buna inanıyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
19.08.2020 16:17 | Son Güncelleme: 19.08.2020 17:27

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cuma günü bir müjde vereceğiz, yeni bir dönem açılacak"

-"Yarın malum Perşembe. Ardından Cuma. İnşallah Cuma günü tüm milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağımızı tahmin ediyor ve buna inanıyorum. Şu anda bu müjdenin hayalleri rüyası içindeyiz"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'nde konuştu.

Kaynak: İHA

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