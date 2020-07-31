Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cudi Dağı'nda üs bölgesindeki askerlerin bayramını kutladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cudi Dağı'nda üs bölgesindeki askerlerin bayramını kutladı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta Cudi Dağı'nın zirvesinde bulunan Nuh Peygamber Üs Bölgesi'nde görev yapan askerlere telefonla hitap ederek, "Cudi'nin mazisi maalesef hüzünlerle dolu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cudi Dağı'nda üs bölgesindeki askerlerin bayramını kutladı
31.07.2020 10:29 | Son Güncelleme: 31.07.2020 10:33

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta Cudi Dağı'nın zirvesinde bulunan Nuh Peygamber Üs Bölgesi'nde görev yapan askerlere telefonla hitap ederek, "Cudi'nin mazisi maalesef hüzünlerle dolu. Tabii Gabar'da aynı hüzünleri hep yaşadık ama sağ olsun güvenlik güçlerimiz, verdikleri mücadeleyle buraları inşallah huzur beldeleri haline dönüştürdü. Ben tekrar bu vesileyle Kurban Bayramı'nızı tebrik ediyorum" dedi.

Dün gece Şırnak'ta Güneyçam Jandarma Karakol Komutanlığı'nda kalan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sabahın erken saatlerinde askerlerle bayramlaştı. Bakan Soylu daha sonra beraberindeki İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, 23'üncü Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral İdris Acartürk, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Albay Yavuz Selim Kapancı, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ile birlikte helikopterle Cudi Dağı'nın zirvesindeki Nuh Peygamber Üs Bölgesi'ne (Sefine) geçti. Burada askerlerin bayramını kutlayan Bakan Soylu, bölgeyle ilgili bilgi aldıktan sonra askerlerle bayram namazını kıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜBölgede görev yapan askerlerin bayramını telsizden tebrik eden Bakan Soylu, mevzide nöbet tutan askerlerin de aileleriyle telefonla görüşerek bayramlarını kutladı. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonla görüşen Soylu, "Buralar huzur alanı oldu. Buradan Bakan Yardımcımız, Jandarma Genel Komutanımız, Şırnak Valimiz, Belediye Başkanımız, Şırnak İl Başkanımız, bu bölgedeki tüm komutanlarımız, bütün arkadaşlarımızla hem bayramınızı tebrik ediyoruz hem de size hem milletimiz hem de Şırnaklılar adına şükranlarımızı sunuyor, hürmetlerimizi arz ediyoruz. Bütün kahraman güvenlik güçlerimiz buradalar. Cudi Dağı'nın en tepesinden bayramınızı tebrik ediyoruz" dedi.CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ASKERLERİN BAYRAMINI KUTLADIBakan Soylu'nun telefonundan askerlere hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçiğin Kurban Bayramı'nı kutlayarak, şöyle konuştu: "Ben de öncelikle Sefine sakinlerine şahsım, ailem, milletim adına en kalbi duygularla şükranlarımı bildirmek istiyorum. Gerçekten Cudi'nin mazisi maalesef hüzünlerle dolu. Tabii Gabar'da aynı hüzünleri hep yaşadık ama sağ olsun güvenlik güçlerimiz, verdikleri mücadeleyle buraları inşallah huzur beldeleri haline dönüştürdü. Ben tekrar bu vesileyle Kurban Bayramı'nızı tebrik ediyorum. Allah beraberlik, huzur içinde kavuşmayı bizlere nasip etsin. Sizlerle şu anda beraber olan tüm komuta kademesine, tüm güvenlik güçlerimize tekrar şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Biz de şu anda Marmaris'teki güvenlik güçlerimizle beraberdik. Bayram namazımızı orada beraber eda ettik. Şu anda da onlarla vedalaştık, ayrıldık. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin."Belediye Başkanı Mehmet Yarka da, "Sayın Cumhurbaşkanım, tüm Şırnaklılar adına sizlere en içten saygılarımızı sunuyor, bayramınızı kutluyoruz. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu Bey burada, 40 yıldır arzu ettiğimiz Sefine'deyiz. Bayram namazımızı beraber kıldık. Buranın ayrı bir önemi var. Sayın Cumhurbaşkanım, Nuh'un Gemisi'nin bulunduğu yeri de talimatınızla inanç turizmine açmak istiyoruz. Sizleri en kısa zamanda Şırnak'a bekliyoruz" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan ise şunları söyledi: "Mehmet Yarka kardeşim, öncelikle size verilmiş sözümü yerine getiremediğim için mahcubum. İlk fırsatta Allah'ın izniyle o sözü yerine getireceğiz. Süleyman Bey ile de görüştük geçen gün. O sözü inşallah çok çok farklı bir şekilde yerine getirmek istiyoruz. Allah yardımcımız olsun. Tüm Şırnak halkına selamlar, saygılar. Şu anda biz de kurbanımızı kesme mahalline gidiyoruz, nice bayramlara inşallah."

Bakan Soylu da, "Sayın Cumhurbaşkanım, hayırlı bayramlar diliyor, hürmet ediyoruz. Allah kabul etsin. Allah tekrarını nasip etsin inşallah" dedi.


Kaynak: DHA

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