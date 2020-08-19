Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Covid sebebiyle yatırımlar durmuşken Türkiye kamu sektörü ve özel...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Covid sebebiyle yatırımlar durmuşken Türkiye kamu sektörü ve özel sektörüyle özgün bir yol izliyor.
19.08.2020 15:48 | Son Güncelleme: 19.08.2020 15:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Covid sebebiyle yatırımlar durmuşken Türkiye kamu sektörü ve özel sektörüyle özgün bir yol izliyor. İnsanımızın sağlığından taviz vermeden ekonomimizi yeniden büyüme trendine sokmaya gayret ediyoruz." - ANKARA
Kaynak: İHA