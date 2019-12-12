Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çorum Valisi Çiftçi ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çorum Valisi Çiftçi ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ile telefonda görüştü.

12.12.2019 11:57 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çorum Valisi Çiftçi ile görüştü

CUMHURBAŞKANI , Valisi Mustafa Çiftçi ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Osmancık ilçesindeki bir kız öğrenci yurdunda karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle öğrencilerin hastaneye kaldırılmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çorum Valisi Çiftçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede öğrencilerin sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı ve 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.

ANKARA, -


Kaynak: DHA
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