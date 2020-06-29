Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Çoklu baro yönetimi) Milletvekili arkadaşlarımız kanun teklifini yarın...
-Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
29.06.2020 19:08 | Son Güncelleme: 29.06.2020 19:56
-Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. (6)
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Çoklu baro yönetimi üzerinde duruyoruz. Milletvekili arkadaşlarımız bu konuyla ilgili kanun teklifini yarın sabah veriyorlar."
Erdoğan: "Daha demokratik, daha çoğulcu, temsil düzeyi yüksek bir baro yapısı oluşturmakta kararlıyız."
Kaynak: AA