Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çok yüksek riskli illeri temsil eden şehirlerimiz 58'e ulaştı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çok yüksek riskli illeri temsil eden şehirlerimiz 58'e ulaştı.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Çok yüksek riskli illeri temsil eden şehirlerimiz 58'e ulaştı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çok yüksek riskli illeri temsil eden şehirlerimiz 58'e ulaştı. Elimizdeki veriler ışığında şu hususları bugün paylaşma kararı aldık. Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması 21.00-05.00 olarak devam edecek." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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