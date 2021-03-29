Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çok yüksek riskli illeri temsil eden şehirlerimiz 58'e ulaştı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çok yüksek riskli illeri temsil eden şehirlerimiz 58'e ulaştı. Elimizdeki veriler ışığında şu hususları bugün paylaşma kararı aldık. Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması 21.00-05.00 olarak devam edecek." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı