Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çok yüksek riskli illeri temsil eden şehirlerimiz 58'e ulaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çok yüksek riskli illeri temsil eden şehirlerimiz 58'e ulaştı. Elimizdeki veriler ışığında şu hususları bugün paylaşma kararı aldık. Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması 21.00-05.00 olarak devam edecek." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı