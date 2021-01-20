Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çok partili siyasi hayatla birlikte, ellerinden kayıp giden tek parti faşizmine hala özlem duyanların olduğunu biliyoruz."
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çok partili siyasi hayatla birlikte, ellerinden kayıp giden tek parti faşizmine hala özlem duyanların olduğunu biliyoruz."

20.01.2021 13:51 | Son Güncelleme: 20.01.2021 13:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çok partili siyasi hayatla birlikte, ellerinden kayıp giden tek parti faşizmine hala özlem duyanların olduğunu biliyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çok partili siyasi hayatla birlikte, ellerinden kayıp giden tek parti faşizmine hala özlem duyanların olduğunu biliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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