Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çok da uzun olmayan bir sürede inşallah tüm bu fiyat hareketlerini, kur dalgalanmalarını makul ve istikrarlı bir çizgiye... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çok da uzun olmayan bir sürede inşallah tüm bu fiyat hareketlerini, kur dalgalanmalarını makul ve istikrarlı bir çizgiye...

AA / Barış Gündoğan - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çok da uzun olmayan bir sürede inşallah tüm bu fiyat hareketlerini, kur dalgalanmalarını makul ve istikrarlı bir çizgiye oturtacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çok da uzun olmayan bir sürede inşallah tüm bu fiyat hareketlerini, kur dalgalanmalarını makul ve istikrarlı bir çizgiye oturtacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan Siirt'te toplu açılış töreninde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan Siirt'te toplu açılış töreninde konuştu: (1)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Üretenin ve istihdam sağlayanın daima yanında olacağız. Düşük faizle yanında olacağız.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üretenin ve istihdam sağlayanın daima yanında olacağız. Düşük faizle yanında olacağız."

AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri

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