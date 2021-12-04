Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çok da uzun olmayan bir sürede inşallah tüm bu fiyat hareketlerini, kur dalgalanmalarını makul ve istikrarlı bir çizgiye...
AA / Barış Gündoğan - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çok da uzun olmayan bir sürede inşallah tüm bu fiyat hareketlerini, kur dalgalanmalarını makul ve istikrarlı bir çizgiye oturtacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çok da uzun olmayan bir sürede inşallah tüm bu fiyat hareketlerini, kur dalgalanmalarını makul ve istikrarlı bir çizgiye oturtacağız."
AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri
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