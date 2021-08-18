Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çok ciddi bir yatırım hedefleri, yatırım planları var. İnanıyorum ki çok kısa zamanda Birleşik Arap Emirlikleri ülkemizde...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çok ciddi bir yatırım hedefleri, yatırım planları var. İnanıyorum ki çok kısa zamanda Birleşik Arap Emirlikleri ülkemizde ciddi yatırımlara girecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çok ciddi bir yatırım hedefleri, yatırım planları var. İnanıyorum ki çok kısa zamanda Birleşik Arap Emirlikleri ülkemizde ciddi yatırımlara girecek."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş