Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çok ciddi bir yatırım hedefleri, yatırım planları var. İnanıyorum ki çok kısa zamanda Birleşik Arap Emirlikleri ülkemizde...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çok ciddi bir yatırım hedefleri, yatırım planları var. İnanıyorum ki çok kısa zamanda Birleşik Arap Emirlikleri ülkemizde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Çok ciddi bir yatırım hedefleri, yatırım planları var. İnanıyorum ki çok kısa zamanda Birleşik Arap Emirlikleri ülkemizde...
Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çok ciddi bir yatırım hedefleri, yatırım planları var. İnanıyorum ki çok kısa zamanda Birleşik Arap Emirlikleri ülkemizde ciddi yatırımlara girecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çok ciddi bir yatırım hedefleri, yatırım planları var. İnanıyorum ki çok kısa zamanda Birleşik Arap Emirlikleri ülkemizde ciddi yatırımlara girecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çok ciddi bir yatırım hedefleri, yatırım planları var. İnanıyorum ki çok kısa zamanda Birleşik Arap Emirlikleri ülkemizde... - Haberler
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