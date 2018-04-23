Cumhurbaşkanı Erdoğan Çocukları Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla öğrencileri kabulünde, "Bu makamlar malum hep gelip geçicidir. Bunlar kalıcı değil. Bugün de Sayın Başkan Fatih'e (yerine geçen Fatih Mintaş) biz bu makamı takdim ediyoruz." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi MGK toplantı salonunda, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve beraberindeki öğrencileri kabul etti.

Salona gelişinde çocuklarla tek tek tokalaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerine geçen Cenk Yakın Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Fatih Mintaş'ı "Hoş geldiniz" diyerek karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhuriyetimizin 98'inci kuruluş yıl dönümünde bugün özellikle genç yavrularımızla, istikbalimizin teminatı genç yavrularımızla Külliyemizde, milletin evinde, Cumhurbaşkanlığı makamında bir aradayız." ifadesini kullandı.

Daha nice 98 yıllara temennisiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çocukları ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti özellikle belirten Erdoğan, "Bu makamlar malum hep gelip geçicidir. Bunlar kalıcı değil. Bugün de Sayın Başkan Fatih'e biz bu makamı takdim ediyoruz ve şimdi de Sayın Başkanımızın milletimize, ülkemize mesajlarını bizzat kendisinden dinlemek istiyoruz." diye konuştu.

Mintaş: "Bu bayrağı ülkemizin en güzel yerlerine taşıyacağız"-

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra sözü, yerine geçen Fatih Mintaş'a bıraktı.

Sözlerine, "Bugün Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milli egemenlik ateşini yaktığı ve bağımsızlığa ulaşma yolunda başlattığı mücadelenin en önemli adımıdır." diyerek başlayan Mintaş, şöyle devam etti:

"23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmıştır. Atatürk, '23 Nisan'ı bayram yapalım' diye biz çocuklara armağan etmiştir. Bu bayram, dünyada var olan tek çocuk bayramıdır.

Sayın Cumhurbaşkanım, sizlerin huzurunda bu güzel vatanı ve bu güzel bayram gününü bizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarına, tüm şehitlerimize ve gazilerimize sonsuz sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Ayrıca bu onurlu makamın seçilmiş gerçek sahibi Sayın Cumhurbaşkanımıza kendim ve ülkemin tüm çocukları adına saygılarımı sunuyor, bize bu onuru yaşattıkları için çocuk kalbimizden gelen en içten duygularımızla kendilerine teşekkür ediyoruz."

Mintaş, vatanı ve bayrağı korumayı, çalışkan ve dürüst olmayı öğretmenler ile anne ve babalarından öğrendiklerini belirterek, "Bugünün çocukları, yarının büyükleri olarak sizlerden aldığımız bu bayrağı ülkemizin en güzel yerlerine taşıyacağız. Bizlere gösterdiğiniz güvene, verdiğiniz değere ve sevgiye layık olacağız. Sayın Cumhurbaşkanım, sevgili arkadaşlarım, sevgi ve dostluğun tüm dünyayı kucakladığı, neşe ve mutluluk dolu nice güzel bayramlarla tekrar bir arada olmak umuduyla Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun." diyerek konuşmasını bitirdi.

Erdoğan: "Bundan sonraki süreçte hedefimiz nitelikli insanı yetiştirmek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerini alan Mintaş'ın konuşması sonrasında, "Benim de bu arada temennim Fatih ismiyle müsemma olur. İnşallah sadece isimde kalmaz. Çok önemli. Çok güzel bir isim." dedi.

Salonda bulunan öğrencileri işaret ederek "Temennimiz odur ki gerek istikbal gerekse istiklal mücadelemizde sizlerin çok farklı bir yeri ve önemi var." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sizler, milletlerin adeta dinamik gücü olan insanı teşkil ediyorsunuz. Dünyada genç nüfus itibarıyla ağırlıklı bir genç nüfusa sahip olma adayı olan Türkiye'nin, sizler şu anda örneklerisiniz. Bundan sonraki süreçte hedefimiz nitelikli insanı yetiştirmek ve bu nitelikli insan yetiştirmede sizler, bizim adaylarımızsınız.

Dolayısıyla başarınız, bizim için başarı olacaktır. Bundan dolayı size çok inanıyoruz, güveniyoruz ve başarılarınızla övüneceğiz. Bunu kesinlikle bilmenizi istiyorum. Sizlerin gözlerindeki şu parıltılar şahsen benim geleceğe olan umudumu çok daha fazlasıyla arttırıyor. Hele hele Sayın Cumhurbaşkanı'nın gözündeki parıltı, o mütebessim çehreniz, özgüveniniz bana çok daha farklı bir güven aşılıyor."

Sorular

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından basın mensupları çocuk cumhurbaşkanı Mintaş'a gündeme ilişkin sorularını yöneltti.

24 Haziran seçimlerine işaret edilerek, "Bu noktada eğer başkan seçilirseniz ilk icraatınız ne olacak?" sorusuna Mintaş, "İlk icraatım tabii ki de devletime hizmet olacaktır." cevabını verdi.

Mintaş, 24 Haziran'a giderken henüz bir seçim manifestosunun açıklanmadığı belirtilerek, "Bu seçim sürecinde, özellikle çocuklara yönelik özel bir vaadiniz olacak mı, onlara yönelik bir mesajınız var mı?" sorusu üzerine, "Özel vaadim, tam o konuda pek bir bilgim yok. Tabii ki de çocukları nitelikli yetiştirmek olacaktır." ifadesini kullandı.

Türkiye'de çocukların çocukluklarını özgürce yaşayabildikleri belirtilerek, "Suriye'de bir savaş var, bu savaşta en çok zararı da çocuklar görüyor. Siz bundan önceki yaptıklarınızın dışında seçimden sonra, Suriye'deki çocuklar için neler yapmayı düşünüyorsunuz?" sorusuna Mintaş, "Suriyeli çocukların kendilerini kendi ülkelerinde hissetmeleri, bizimle birlikte oynamaları, koşmaları, gülmeleri için çalışma yaparım." cevabını verdi.

Mintaş, geçen hafta yapılan Beşiktaş-Fenerbahçe maçındaki şiddet görüntülerine ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine, "Bu kötü bir olay, tabii ki de şiddet olması. Bizdeki amaç sıfır şiddet. Maçlarda insanlar birbirlerine daha saygılı olabilirler, bu konuda önlemler alırım." dedi.

Erdoğan: "Torunlarımla 23 Nisan'ı dün İstanbul'da kutladım"

"Sizin çok yoğun bir mesainiz var. Bu mesai içerisinde torunlarınızla bir 23 Nisan kutlaması yapabildiniz mi? Onların 23 Nisan'ı nasıl geçiyor, dedelerini görebildiler mi?" şeklindeki bir soru üzerine Mintaş, "Ben, kardeşimin genel provasını izlemiştim, gayet güzeldi. Onunla birlikte de vakit geçirmeye çalışıyorum. Torunlarım olmadığı için..." diye konuştu.

Mintaş'ın bu cevabına Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Benim şimdilik 6 tane var." dedi. Mintaş da kendisine "Maşallah" karşılığını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben buradayım, torunlar İstanbul'da. Sadece dün kendileriyle vedalaştık ama dün kendileriyle eğlendim. 23 Nisan'ı bir gün önceden İstanbul'da kutlamış oldum." dedi.

Mintaş daha sonra salonda bulunan çocukların da sorularını yanıtladı.

Mintaş'ın tüm sorulara cevabı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerçekten pratik, anında kısa cevaplarla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı şanına yakışır şekilde, Cumhurbaşkanlığı makamının nasıl temsil edileceğini Fatih Başkan en iyi şekilde ortaya koydu." değerlendirmesinde bulundu.

Kendisinin Nevşehirli olduğuna değinen Mintaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kısa bir sohbet etti.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz da söz alarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, TBMM'nin kuruluşunun 98'inci yılında çocukları kabul ettiği için teşekkürlerini iletti.

"Biz evlatlarımıza güveniyoruz." ifadesini kullanan Yılmaz, "Bu güvendiğimiz gençler, evlatlarımız, bizim Kızılelma'mız olan, çağdaş uygarlık ve muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma hedefine bu evlatlarımızla ulaşacağız. Bundan hiç şüphem yoktur, çünkü bugünümüz dünden daha iyi. Bundan sonra da çok daha iyi ve güzel günlere birlikte gideceğiz." diye konuştu.

Konuşmalar sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukları kabul ettiği yerin Cumhurbaşkanlığı olarak toplantılar yaptıkları salon olduğu bilgisini vererek, "Bu salonda ayda bir de Bakanlar Kurulu toplantısını yapıyoruz. Bunların ötesinde daha değişik ve büyük salonlarımız var. Bir de makamımda bir arada olalım." dedi.

Daha sonra davetli öğrenciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makamına geçti.

Kabulde öğrenciler arasında görme engelli Dilek Karatepe, 15 Temmuz şehidi çocuğu Yılmaz Gülhan, terör şehidi çocukları Mustafa Ata Başpehlivan ile Gözde İlknur Ceylan da hazır bulundu.

Kabulde Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.