Cumhurbaşkanı Erdoğan Çocukları Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocukları kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi MGK salonunda Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve çocuklarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklarla tek tek görüştükten sonra Cumhurbaşkanlığı makamını Cenk Yakın Ortaokulu 6'ıncı sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Fatih Mintaş'a bıraktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün özellikle genç yavrularımızla, istikbalimizin teminatı yavrularımızla Külliyemizde, milletin evinde, Cumhurbaşkanlığı makamında bir aradayız. Daha nice 98 yıllara temennisiyle sizleri burada ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Bu makamlar hep gelip geçicidir. Bunlar kalıcı değildir. Bugün de Sayın Başkan Fatih'e biz bu makamı taktim ediyoruz ve şimdide Sayın Başkanımızın milletimize mesajlarını bizzat kendisinden inlemek istiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı makamına oturduktan sonra bir konuşma yapan Fatih Mintaş, "Bu bayram dünyada var olan tek çocuk bayramıdır. Sayın Cumhurbaşkanım, sizlerin huzurunda bu güzel vatanı ve bu güzel bayram gününü bize armağan eden Gazi Mustafa kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, tüm şehitlerimize ve gazilerimizi sonsuz sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Bu onurlu makamın seçilmiş gerçek sahibi Sayın Cumhurbaşkanımıza kendim ve ülkemin çocukları adına saygılarımı sunuyor, bize bu onuru yaşattıkları için çocuk kalbimizden gelen en içten duygularımızla kendilerine teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, bizler vatanımızı ve bayrağımızı korumayı, insan sevgisini ve çalışkan olmayı, dürüst olmayı, değerli öğretmenlerimizden, kıymetli anne ve babalarımızdan öğreniyoruz. Bugünün çocukları yarının büyükleri olarak sizlerden aldığımız bu bayrağı ülkemizin en güzel yerlerine taşıyacağız. Bizlere gösterdiğiniz güvene, verdiğiniz değere ve sevgiye layık olacağız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı makamına oturan Fatih'in isminin önemini belirten Erdoğan, "Benim de temennim o dur ki, gerek istikbal, gerekse istiklal mücadelemizde sizlerin çok farklı bir önemi var. Sizler milletlerin adeta dinamik gücü olan insanı teşkil ediyorsunuz. Dünyada genç nüfus itibariyle ağırlıklı bir genç nüfusa sahip olma adayı olan Türkiye'nin sizler örneklerimsiniz. Bundan sonraki süreçte hedefimiz nitelikli insanı yetiştirmek. Bu nitelikli insanı yetiştirmede sizler adaylarımızsınız. Başarınız başarımız olacak. Size inanıyor ve güveniyoruz, başarılarınızla övüneceğiz. Sizlerin gözlerindeki parıltılar benim geleceğe olan umudumu fazlasıyla artırıyor. Hele hele Sayın Cumhurbaşkanımın gözündeki parıltı, özgüveniniz bana çok daha farklı güven aşılıyor" şeklinde konuştu.

"Suriyeli çocukların bizimle birlikte oynamaları, koşmaları, gülmeleri için çalışma yaparım"

Gazetecilerin sorularına cevap veren Fatih Mintaş, seçimlerden sonra ilk icraatının sorulması üzerine, "İlk icraatım devletime hizmet olacaktır" cevabını verdi. Fatih Mintaş, seçim sürecinde çocuklara yönelik bir vaadi olup olmadığı sorusuna ise, "Tabii ki çocukları nitelikli yetiştirmek olacaktır" dedi.

Suriye'de yaşayan çocuklar için seçim sonrası neler yapacağının sorulması üzerine Fatih Mintaş, "Suriyeli çocukların kendilerini ülkelerinde gibi hissetmeleri, bizimle birlikte oynamaları, koşmaları, gülmeleri için çalışma yaparım" cevabını verdi.

Mintaş, "Beşiktaş-Fenerbahçe maçında yaşanan şiddet görüntüleri ile ilgili yorumunuz nedir?" sorusuna ise, "Bu kötü bir olay. Amaç sıfır şiddet. Maçlarda insanlar birbirlerine daha saygılı olabilirler. Bu konuda önlemler alırım" şeklinde cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorulan torunları ile 23 Nisan'ı kutlayıp kutlamadığı sorusu üzerine küçük cumhurbaşkanının "Ben kardeşimin genel provasını izlemiştim. Onunla birlikte vakit geçirmeye çalışıyorum. Torunlarım olmadığı için" sözleri üzerinde salonda gülüşmeler yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İnşallah olacak" sözü üzerine Fatih Mintaş, "İnşallah" diye cevap verdi. Kendi torunlarından bahseden Erdoğan ise, "Ben buradayım, torunlar İstanbul'da. Dün kendileri ile vedalaştık, ama dün kendileri ile eğlendim. 23 Nisan'ı bir gün önceden İstanbul'da kutlamış olduk" diye cevap verdi.

Fatih Mintaş ile sohbet eden Erdoğan, Nevşehirli olduğunu öğrendiği geçici Cumhurbaşkanına "Nevşehir çok güzel bir yer, Kapadokya hakeza öyle" dedi. Erdoğan, "Gerçekten pratik, anında kısa cevaplarla 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı'nın şanına yakışır bir şekilde Cumhurbaşkanlığı makamının nasıl temsil edileceğini Fatih Başkan en güzel şekilde ortaya koydu" ifadelerini kullandı.

Salonu tanıtan Erdoğan, "Bu salonda ayda bir Bakanlar Kurulu toplantısını yapıyoruz. Bunların ötesinde daha değişik büyük salonlarımız var. Ben sizi birde makama alacağım. Makamımda sizlerle beraber olalım istedik" diyerek öğrencilerle birlikte makama geçti. - ANKARA