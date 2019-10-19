Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklara oyuncak dağıttı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir çocuğa sarılarak oyuncak vermesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı otobüsünden vatandaşları selamlaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocuklara oyuncak vermesi KAYSERİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Toplu Açılış Töreni'ne katılmak için Kayseri'ye geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir çocuğa sarılarak oyuncak vermesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı otobüsünden vatandaşları selamlaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocuklara oyuncak vermesi KAYSERİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Toplu Açılış Töreni'ne katılmak için Kayseri'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanı çıkışında Cumhurbaşkanlığı otobüsünden vatandaşları selamladı, çocuklara oyuncak dağıttı.