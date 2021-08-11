Cumhurbaşkanı Erdoğan, CNN TÜRK-Kanal D özel yayınına katıldı

CNN TÜRK ve Kanal D ortak yayınına konuk olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen canlı yayında gündeme dair gelişmeleri değerlendirdi.

CNN TÜRK ve Kanal D ortak yayınına konuk olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen canlı yayında gündeme dair gelişmeleri değerlendirdi.

Canlı yayınında gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan; sel bölgelerinde yürütülen çalışmalar, orman yangınları ile mücadele, mülteci meselesi, ekonomik gelişmeler, yeni anayasa çalışmaları, Koronavirüsle mücadele, Tokyo Olimpiyatları ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) baraj puanının düşürülmesi başta olmak üzere gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Habermetre