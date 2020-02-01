CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CİSSOKO BİSSAAU İLE GÖRÜŞTÜ
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CİSSOKO BİSSAAU İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Bissau Seçilmiş Cumhurbaşkanı Cissoko Embalo ile öğle yemeğinde bir araya geldi.

01.02.2020 15:17 | Son Güncelleme: 01.02.2020 15:17
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CİSSOKO BİSSAAU İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı , Bissau Seçilmiş Cumhurbaşkanı Cissoko Embalo ile öğle yemeğinde bir araya geldi. Üsküdar'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ndeki öğle yemeği basına kapalı olarak gerçekleşti.

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-Görüşmeden fotoğraf


- İstanbul
Kaynak: DHA
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