CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CİSSOKO BİSSAAU İLE GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Bissau Seçilmiş Cumhurbaşkanı Cissoko Embalo ile öğle yemeğinde bir araya geldi.
01.02.2020 15:17 | Son Güncelleme: 01.02.2020 15:17
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Bissau Seçilmiş Cumhurbaşkanı Cissoko Embalo ile öğle yemeğinde bir araya geldi. Üsküdar'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ndeki öğle yemeği basına kapalı olarak gerçekleşti.
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Kaynak: DHA