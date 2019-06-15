Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin, Rusya, Özbekistan liderleriyle görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tacikistan'da Çin, Rusya, Özbekistan liderleriyle bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tacikistan'da Çin, Rusya, Özbekistan liderleriyle bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. - DUŞANBE
Kaynak: İHA
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