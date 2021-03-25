Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Vang Yi'yi kabul etti
Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Vang Yi'yi kabul etti.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Vang Yi'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme, 1 saat 10 dakika sürdü.
Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten