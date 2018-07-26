Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika’da düzenlenen 10. BRICS zirvesi kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Çinping ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika'da düzenlenen 10. BRICS zirvesi kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Çinping ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çin Devlet Başkanı Şi Çinping Güney Afrika'da düzenlenen 10. BRICS zirvesi kapsamında heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şi ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de zirve kapsamında bir araya geldi. - PRETORIA

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