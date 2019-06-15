Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü
Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, oturum sonrası Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü.
Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, oturum sonrası Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü.
Kaynak: DHA
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