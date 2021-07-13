Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Cinping ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Cinping ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Cinping ile görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ticaret, yatırım, enerji, ulaşım ve sağlık başta olmak üzere Türkiye-Çin ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, bu senenin Türkiye ile Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 50'nci yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, bu önemli yıl dönümlerini iki ülke arasındaki köklü dostluğa yakışır bir şekilde kutlamak istediklerini ifade etti.

İki ülke arasında bölgesel ve küresel ekonominin ve diplomasinin bütün alanlarında geniş bir iş birliği potansiyeli olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üst Düzeyli Ortak Çalışma Grubunun iki ülke arasındaki iş birliğine büyük ivme kazandıracağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uygur Türklerinin Çin'in eşit vatandaşları olarak refah, özgürlük ve huzur içinde yaşamalarının Türkiye açısından önemine dikkat çekerek, Türkiye'nin Çin'in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan saygısını dile getirdi.

(Hülya Keklik/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Erdoğan, Uygur Türklerinin Çin'in eşit vatandaşları olarak refah, özgürlük ve huzur içinde yaşamalarının Türkiye açısından önemine dikkat çekti.
Erdoğan, Uygur Türklerinin Çin'in eşit vatandaşları olarak refah, özgürlük ve huzur içinde yaşamalarının Türkiye açısından önemine dikkat çekti.
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